Собянин ответил на сообщения о введении карантина

Градоначальник отметил, что московские власти готовы к критическому сценарию развития пандемии коронавируса.

Столичный мэр Сергей Собянин в интервью каналу НТВ попросил граждан не верить слухам о возможном введении карантина в Москве, а также фильтровать информацию, связанную с ограничениями на фоне пандемии COVID-19. Градоначальник добавил, что жителей страны всегда "чем-то пугают", поэтому нужно учиться отличать слухи от домыслов и "жить реальной жизнью".

Ранее Собянин заявил, что в России нет второй вспышки коронавирусной инфекции, поскольку в стране все еще продолжается первая волна.