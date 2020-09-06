Чехия отреагировала на призывы отказаться от "Северного потока-2"

Милош Земан отметил, что Германия не меньше России заинтересована в завершении строительства второй ветки газопровода.

Глава Чешской Республики Милош Земан в эфире телеканала Prima заявил, что не видит взаимосвязи между инцидентом с главным оппозиционером России Алексеем Навальным и завершением строительства энергетического проекта "Северный поток - 2". Он подчеркнул, что у этого происшествия с газопроводом нет ничего общего. Такими словами президент прокомментировал попытки некоторых зарубежных политиков связать реализацию второй ветки трубопровода с отравлением россиянина.

Также Земан добавил, что ситуация с Навальным вызывает серьезное беспокойство мирового сообщества. По его мнению, необходимо провести тщательное расследование данного происшествия, в котором будут принимать участие международные эксперты, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель не собирается отказываться от реализации газопровода "Северный поток - 2", несмотря на информацию об отравлении оппозиционера России.