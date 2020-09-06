Некоторые школы России переходят на дистанционное обучение

06.09.2020 15:57 Комментарии

Дмитрий Глушко заявил, что на данный момент одна школа в Свердловской области полностью перешла на удаленное образование, а в Забайкальском крае отдельные классы переходят на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, что некоторые школы страны уже перешли на дистанционное обучение в связи с выявлением инфицированных коронавирусом нового типа. Также он отметил, что в региональных образовательных учреждениях случаи распространения COVID-19 единичные. Напомним, что ранее президент России Владимир Путин исключил полный переход российских школ на дистанционное образование.