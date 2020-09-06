Российские медики обнаружили 5195 новых случаев заражения COVID-19

На сегодняшний день общее число заболевших в РФ составило 1025505 человек.

В оперативном штабе по борьбе с распространением вируса сообщили, что за прошедшие сутки российские медики обнаружили 5195 новых случаев инфицирования COVID-19. Отмечается, что наибольшее число заболевших было зафиксировано в Москве (620), Санкт-Петербурге (192) и Московской области (167).

В штабе добавили, что за все время пандемии коронавируса в России выявили 1025505 заразившихся, их них 840949 пациентов выздоровело, 17820 человек умерло от осложнений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на российской территории все еще продолжается первая волна коронавируса.