Россия ответила на заявление Германии по ситуации с Навальным

Мария Захарова подчеркнула, что не направляя ответ российской стороне, Берлин намеренно тормозит процесс расследования, к которому призывает.

В воскресенье, 6 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что Германия намеренно затягивает процесс расследования возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Она пояснила, что немецкие власти только 5 сентября получили запрос Генпрокуратуры РФ, который был направлен 27 августа.

"Где же эта срочность, на которой вы настаиваете?", - сказала Захарова.

По ее словам, Берлин специально тормозит процесс расследования ситуации с Навальным. Также она не исключила, что германская сторона может "вести двойную игру", пишут "Известия".

Ранее немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что если российские власти в ближайшее время не примут участие в расследовании происшествия с оппозиционером, тогда против России могут ввести новые штрафные санкции.