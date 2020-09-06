В Германии отреагировали на ситуацию с Навальным

Хайко Маас не исключил наложения новых санкций против России из-за отравления Алексея Навального.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Bild am Sonntag сообщил, что Берлин в ближайшие дни ожидает от Москвы разъяснений по инциденту с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, если правительство России не предпримет никаких действий для прояснения ситуации с гражданином РФ, тогда германская сторона начнет обсуждать со своими партнерами возможные ответные шаги.

Кроме того Маас заявил, что есть много фактов, указывающих на причастность российского руководства к отравлению Навального с использованием вещества типа "Новичок". Он выразил надежду, что Москва примет участие в расследовании данной ситуации. Министр добавил, что если Россия не имеет никакого отношения к инциденту с оппозиционером, то в ее собственных интересах доказать это. Также он назвал сложившуюся ситуацию "вызовом" для России, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" писал, что по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко была обнародована расшифровка переговоров Германии и Польши о подделке анализов Навального.