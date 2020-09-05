Стивен Сигал прибыл с визитом в Крым

Сергей Аксенов встретился с актером в своей резиденции.

Знаменитый актер Стивен Сигал, который не только является специальным представителем МИД России, который занимается вопросами российско-американских гуманитарных отношений, но недавно получил звание посла глобального туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства", прибыл с визитом в Крым. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, который принял Сигала в своей резиденции. По словам актера, его очень интересует античная история и культура, пишет РИА Новости.

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