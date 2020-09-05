Bloomberg: Ангела Меркель хочет сохранить "Северный поток - 2"

Одним из факторов, влияющих на решение Меркель, является сильное давление со стороны США.

Как заявляет Bloomberg, ссылаясь не несколько собственных источников в бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель, как и весь правящий блок ФРГ, не хотят отказываться от завершения строительства российского газового проекта "Северный поток - 2", даже несмотря на информацию об отравлении члена российской оппозиции Алексея Навального. По мнению собеседников издания, на желание достроить газопровод влияют сильное давление США, а также размер компенсаций, который необходимо будет выплатить участникам проекта, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент США Дональд Трамп не сомневается в выводах, сделанных немецкими экспертами об отравлении россиянина Алексея Навального химическим веществом из группы "Новичок".