Историк обнаружил следы Янтарной комнаты в Калининграде

Следы знаменитой Янтарной комнаты обнаружены в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга Отто Ляша.

Во время интервью телеканалу "Звезда", российский историк Сергей Трифонов рассказал об обнаружении "следов" знаменитой Янтарной комнаты, пропавшей во время Второй мировой войны. По его словам, следы драгоценных панелей обнаружены в бункере-блиндаже последнего коменданта Кенигсберга (Калининграда) Отто Ляша. Во время экспедиции была обнаружена таинственная дверь, с изображением 88 рун, расшифровка которых показала, что данная дверь является входом в сокровищницу. Также были обнаружены затопленные помещения, в которых, с помощью зонда с камерой, удалось разглядеть большие ящики. Однако дальнейшие исследования не могут быть продолжены в настоящий момент, так как существует серьезная угроза разрушения здания, пишет РИА Новости.

Ранее израильские археологи заявили, что обнаружили в Иерусалиме таинственный дворец эпохи библейского царства.