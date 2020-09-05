МИД России: страны Запада и НАТО создали химические вещества типа "Новичок"

В своем официальном комментарии ситуации с Навальным, МИД России обвинил страны Запада и НАТО в создании химических веществ, входящих в группу "Новичок".

В МИД России ответили на обвинения России в отравлении оппозиционера Алексея Навального химическим веществом типа "Новичок". В министерстве напомнили, что уже много лет страны Запада и НАТО работают над созданием веществ входящих в группу "Новичок", отметив, что в США существует более полутора сотен официально выданных патентов разработчикам химических веществ данного типа и технологий их боевого применения, пишет Газета.ру.

Ранее государственное СМИ Белоруссии опубликовало расшифровку переговоров представителей Германии и Польши, которые обсуждали фальсификацию отравления Навального.