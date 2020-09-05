В России зафиксировано 5205 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее количество инфицированных в России достигло 1020310 человек.

Российские медики за прошедшие сутки зафиксировали 5205 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории России. Из них 671 случай приходится на Москву, 168 зараженных выявлено в Московской области, а 195 обнаружено в Санкт-Петербурге.

Общее количество зараженных коронавирусом на территории нашей страны достигло 1020310 человек, выздоровело 838126, скончалось 17759.

Как ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в России нет второй волны коронавирусной инфекции.