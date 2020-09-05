Собянин: второй волны коронавируса в России нет

На территории нашей страны все еще продолжается первая волна COVID-19.

Столичный градоначальник Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса на территории России, заявил, что в нашей стране нет второй волны коронавируса. По его словам, в России все еще продолжается первая волна, причем некоторые регионы уже успешно прошли ее пик, тогда как другие находятся "в самом эпицентре", пишет ТАСС.

Ранее мэр Москвы выражал опасение, что осенью обстановка с коронавирусной инфекцией в столице может осложниться. Собянин связал это с началом учебного года и возвращением в город дачников.