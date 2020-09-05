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США не сомневаются в выводах Германии по делу Навального

05.09.2020 13:06
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США не сомневаются в выводах Германии по делу Навального

Тем не менее Германия еще не передала доказательства отравления Навального американской стороне.

Во время прошедшего брифинга в Белом доме, президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом типа "Новичок". По его словам, у США нет поводов не доверять выводам Германии, тем не менее, у американской стороны еще нет доказательств отравления и экспертам только предстоит изучить материалы дела, которые США получат в самое ближайшее время, пишет РБК.

Как стало известно ранее, государственное белорусское СМИ опубликовало расшифровку перехваченного белорусской разведкой телефонного разговора Германии и Польши о подготовке фальсификации документов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

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