США не сомневаются в выводах Германии по делу Навального

Тем не менее Германия еще не передала доказательства отравления Навального американской стороне.

Во время прошедшего брифинга в Белом доме, президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом типа "Новичок". По его словам, у США нет поводов не доверять выводам Германии, тем не менее, у американской стороны еще нет доказательств отравления и экспертам только предстоит изучить материалы дела, которые США получат в самое ближайшее время, пишет РБК.

Как стало известно ранее, государственное белорусское СМИ опубликовало расшифровку перехваченного белорусской разведкой телефонного разговора Германии и Польши о подготовке фальсификации документов об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.