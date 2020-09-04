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Опубликована расшифровка переговоров Германии и Польши по Навальному

04.09.2020 21:48
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Опубликована расшифровка переговоров Германии и Польши по Навальному

Фальсификация данных по делу Навального преследовала цель отвлечь российского лидера от помощи Белоруссии.

Как ранее обещал президент Белоруссии Александр Лукашенко, государственное белорусское СМИ опубликовало расшифровку перехваченного белорусской разведкой телефонного разговора о подготовке фальсификации данных по делу российского оппозиционера Алексея Навального. Как видно из представленного документа, данная акция была спланирована для того, чтобы отвлечь президента России Владимира Путина от вмешательства в дела Белоруссии и оказания помощи республике во время организованных протестов, пишет РИА Новости.

Польша: — Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

Германия: — Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

П:— Отравление подтверждается точно?

Г:— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.

П:— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Г:— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?

П:— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Г:— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Германия сфальсифицировала отравление оппозиционера Алексея Навального и пообещал предоставить доказательства этого факта.

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