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Люди отфильтровывают определенную информацию, чтобы защитить свое счастье

04.09.2020 21:01
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Люди отфильтровывают определенную информацию, чтобы защитить свое счастье

Действительно ли невежество - это счастье? Исследователи из университетов Карнеги-Меллона, Северо-Западного и Гарвардского обнаружили, что некоторые люди предпочитают отфильтровывать информацию, которая представляет собой угрозу их счастью.

«Экономисты давно думают, что «чем больше, тем лучше», когда дело доходит до информации», - говорит Джордж Ловенштейн из Карнеги-Меллона. «Это мышление не полностью отражает сложное отношение людей к информации. Мы хотели создать способ измерения склонности человека добиваться информации или уклоняться от нее».

В рамках своей новой работы исследователи обследовали 2000 участников, измерив их тягу к новой информации в нескольких аспектах жизни. На эти вопросы отвечают одиннадцать сценариев, например, если человек обычно избегает информации, которая может причинить боль, или видит ли он преимущества в том, чтобы оставаться в курсе.

Имея такую возможность, решение не знать определенную информацию для некоторых является рефлекторной реакцией. В одном эксперименте участникам была предоставлена возможность выучить часть обычного экзамена. Треть респондентов предпочли не учиться. Исследование также показало, что каждый четвертый человек не хочет знать, нравится ли книга близкому другу, прежде чем читать ее самому.

Исследователи говорят, что желание избегать определенной информации остается неизменным с течением времени. Те, кто видит ценность в получении новой информации, даже если это болезненно, считают, что знания могут иметь отношение к их будущему выбору.

В исследовании добавлено, что многие люди считают новости либо хорошими, либо плохими. Это предотвращает риск эмоционального благополучия. Респонденты, которые идут на такой риск, с большей вероятностью захотят получить информацию. Исследования показывают, что люди, склонные к нетерпению, избегают изучения информации, пишет StudyFinds.

«Заманчиво думать, что люди на противоположном от вас конце политического спектра - это те, кто избегает информации», - говорит исследователь Дэвид Хагманн. «Но мы не находим различий в избегании информации в зависимости от политической идеологии, дохода, пола или - что может удивить - образования. Мы все поступаем так, чтобы избавиться от потенциальной боли, связанной с получением плохих новостей, на неопределенные и отсроченные выгоды от принятия более обоснованных решений».

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