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The Lancet: российские вакцины от COVID-19 являются многообещающими

04.09.2020 20:36
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The Lancet: российские вакцины от COVID-19 являются многообещающими

Еженедельный рецензируемый общий медицинский журнал the Lancet опубликовал исследование о новых российских вакцинах от коронавируса.

Одни из самых известных, старых и авторитетных общих журналов по медицине the Lancet признал российские вакцины от коронавируса многообещающими. Так, согласно результатам тестов, опубликованных в издании, препараты не вызвали серьезных побочных эффектов у добровольцев, прошедших вакцинацию. У некоторых из них наблюдалась небольшая лихорадка. Также в журнале отмечено, что зарегистрированная в России вакцина является многообещающей, так как введение препарата вызвало у всех участников ответ антител на ранних этапах испытаний.

Российская вакцина "Спутник V" прошла официальную регистрацию в России еще в начале августа. Тем не менее многие страны выразили обеспокоенность по поводу ее безопасности и эффективности, поскольку препарат еще не прошел третью фазу испытаний.

Напоминаем, что в настоящее время в Москве проходит третья фаза испытания новой вакцины от коронавируса "Спутник V". Принять участие в исследовании выразила желание и Белоруссия. Об участии в тестировании белорусских добровольцев договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

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