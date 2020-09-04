Белоруссия хочет опубликовать запись перехваченного разговора Берлина и Варшавы

Запись будет показана сегодня в белорусских вечерних новостях на государственных каналах.

В пятницу, 4 сентября, на белорусском телевидении обнародуют запись перехваченного разведкой республики разговора между Берлином и Варшавой, которая доказывает фальсификацию отравления радикального российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом передает издание "Интерфакс" со ссылкой на близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Ранее белорусский глава Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что у него есть доказательства фальсификации отравления Навального.