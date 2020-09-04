Трамп: отношения между США и Россией должны быть хорошими

Дональд Трамп раскритиковал демократов, которые обвиняют Вашингтон в сговоре с Москвой.

Американский глава Дональд Трамп во время предвыборной акции в штате Пенсильвания рассказал своим сторонникам, что для США было бы полезно иметь хорошие отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. Также президент добавил, что при любом упоминании якобы сговора Вашингтона с Москвой сразу же выключает телевизор. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин ведет переговоры с администрацией США по поводу наложения новых штрафных санкций против газопровода "Северный поток – 2".