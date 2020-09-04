Spiegel: на бутылке Навального нашли следы яда
Токсикологи считают, что оппозиционер РФ пил воду из бутылки уже после отравления, поэтому на ней нашли следы отравляющего вещества.
Специалисты из Германии провели экспертизу поверхности тела, одежды и вещей главного оппозиционера России Алексея Навального и обнаружили на его бутылке, коже и в организме следы отравляющего вещества. По словам токсикологов, результаты анализа показали, что яд относится к группе "Новичок". Об этом 4 августа сообщило немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на источники, пишет РБК.
Ранее немецкое правительство заявило о том, что российский оппозиционер был отравлен субстанцией типа "Новичок".
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