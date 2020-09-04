Кабмин ФРГ оценил возможность изменения позиции по СП-2

Штеффен Зайберт рассказал, что Берлин собирается обсудить инцидент с Алексеем Навальным с партнерами по ЕС и НАТО.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу на пресс-конференции не стал отвечать на вопрос, останется ли позиция Берлина по газопроводу "Северный поток – 2" неизменной в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Он добавил, что германская сторона собирается обсудить происшествие с россиянином с партнерами по ЕС и НАТО. Представитель отметил, что также будет учитываться ответ России.

"И далее решим об общей, подходящей реакции", - цитирует издание РИА Новости слова Зайберта.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что дело Навального не должно повлиять на завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2".