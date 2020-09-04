Собянин: ситуация с COVID-19 может осложниться осенью

Сергей Собянин отметил, что сейчас число выявляемых случаев заражения коронавируса в столице РФ снизилось в 10 раз по сравнению с пиковыми значениями.

Столичный мэр Сергей Собянин считает, что осенью ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Москве может осложниться. Он пояснил, что начало учебного года, а также возвращение москвичей с дач создает предпосылки для увеличения числа инфицированных COVID-19. Об этом градоначальник написал в пятницу в своем блоге.

По словам Собянина, на определенных предприятиях, офисах и в учебных заведениях могут возникнуть локальные вспышки инфекции, из-за чего их придется временно закрывать или переводить на удаленный режим работы. Кроме того градоначальник добавил, что благодаря грамотным действиям властей Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии COVID-19 с наименьшими потерями, чем другие города мира.

Ранее "Капитал страны" писал, что Собянин сделал прививку от коронавирусной инфекции.