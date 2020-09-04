Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 СЕН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 СЕН, 15:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса

04.09.2020 13:31
Комментарии
Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса

Об этом мэр Москвы сообщил президенту России Владимиру Путину, ответив на соответствующий вопрос главы государства.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеосвязи, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он принял решение пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, в настоящее время он чувствует себя хорошо, но сразу после прививки ощущал небольшую головную боль и "какую-то тяжесть". Неприятные симптомы продлились несколько часов и были похожи на состояние после применения вакцины от гриппа, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в Москве проходит третья фаза тестирования новой российской вакцины от коронавируса. По словам разработчиков, участие в тестах будут принимать порядка 40 тыс. добровольцев.

Комментировать (без регистрации)
В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов

На еду денег не хватает. Цены на продовольствие в России растут быстрее доходов
Экономика

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»

Меркель вынуждают «остановить трубопровод Путина»
Экономика

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов

Дерипаске больно за россиян. Власти раздевают до трусов
Экономика

«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»

«Газпром» построит «Силу Сибири-2» для спасения «Силы Сибири-1»
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

Новости дня

14:46 Собянин: ситуация с COVID-19 может осложниться осенью Собянин: ситуация с COVID-19 может осложниться осенью
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:17 В Москве простились с Борисом Клюевым В Москве простились с Борисом Клюевым
12:46 Кремль готовит визит Лукашенко в Москву Кремль готовит визит Лукашенко в Москву
12:31 Состояние Навального связали с диетой Состояние Навального связали с диетой
11:50 ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
11:20 В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:20 Эксперты дали прогноз по курсу рубля Эксперты дали прогноз по курсу рубля

Узнай, страна!

12:53 ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы? ТОП-10 достижений недели: как в РФ запускали мирный атом, создавали новые места для работы и учебы?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
02 СЕН, 11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter