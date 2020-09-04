Сергей Собянин вакцинировался от коронавируса

Об этом мэр Москвы сообщил президенту России Владимиру Путину, ответив на соответствующий вопрос главы государства.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в режиме видеосвязи, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что он принял решение пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, в настоящее время он чувствует себя хорошо, но сразу после прививки ощущал небольшую головную боль и "какую-то тяжесть". Неприятные симптомы продлились несколько часов и были похожи на состояние после применения вакцины от гриппа, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в Москве проходит третья фаза тестирования новой российской вакцины от коронавируса. По словам разработчиков, участие в тестах будут принимать порядка 40 тыс. добровольцев.