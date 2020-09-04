В Москве простились с Борисом Клюевым

Церемония прощания с любимым артистом прошла в Малом театре.

Сегодня в Москве простились с выдающимся артистом, профессором и педагогом Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября после продолжительной и тяжелой болезни в возрасте 76 лет. Траурная церемония прошла в Малом театре и продолжалась в течение полутора часов, во время которых не иссякал поток людей, пришедших проводить в последний путь любимого актера. Похоронят народного артиста России на Троекуровском кладбище в Москве, пишет РИА Новости.