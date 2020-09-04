Кремль готовит визит Лукашенко в Москву

Точная дата визита белорусского лидера будет сообщена дополнительно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что в настоящее время проводится подготовка визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. При этом Песков не назвал точную дату визита белорусского лидера сообщив, что он состоится на днях, а более подробная информация о мероприятии будет сообщена дополнительно, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа.