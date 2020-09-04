Состояние Навального связали с диетой

За несколько дней до инцидента Навальный начал соблюдать диету по снижению веса.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что при госпитализации российского оппозиционера Алексея Навального у него не было обнаружено повреждения внутренних органов. По его словам, если бы Навального пытались отравить, это было бы видно по состоянию печени, легких и почек, которые являются естественными органами детоксикации, пишет РИА Новости.

При этом врач подчеркнул, что по словам близких Навального, последние несколько дней он пытался сбросить вес, что могло привести к изменению обмена веществ и, соответственно, тяжелому состоянию. Также, на самочувствие Навального могли повлиять принятие алкоголя, повышение или понижение температуры или отсутствие завтрака.

Ранее Германия заявила, что оппозиционера Алексея Навального отравили веществом типа "Новичок".