ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко

Необходимо держать открытыми "каналы" общения с Белоруссией.

Газета Die Welt, ссылаясь на собственные источники, сообщила о том, что Европейский союз не планирует включать белорусского лидера Александра Лукашенко в санкционный список. По словам собеседников издания, против введения санкций в отношении белорусского президента выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия. По мнению лидеров вышеназванных стран, необходимо оставить открытыми "каналы" общения с Лукашенко, ведь их перекрытие будет означать полный разрыв отношений с Белоруссией, пишет ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разведка страны получила информацию о том, что Германия сфальсифицировала отравление российского оппозиционера Алексея Навального.