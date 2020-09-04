В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом

Общее количество зараженных достигло 1015105 человек.

За минувшие сутки медики обнаружили на территории России 5110 инфицированных коронавирусом. Из них 690 случаев приходится на Москву, 163 случая инфицирования выявлено в Московской области, а 191 - в Санкт-Петербурге.

Всего в России выявлено 1015105 инфицированных коронавирусом, выздоровело 832747 человек, скончалось 17649.

Как стало известно ранее, в Москве начинается третий этап тестирования российской вакцины от коронавируса. В числе прочего, разработчики планируют провести испытания на людях старше 60, 70 и 80 лет.