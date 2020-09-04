Эксперты дали прогноз по курсу рубля

Рубль может укрепиться до 70 руб. за доллар.

По мнению аналитиков, за три-четыре месяца курс российского рубля может укрепиться и составит 70 руб. за один доллар. Такая ситуация возможна при благоприятных факторах. Однако эксперты больше склоняются к негативному сценарию, при котором курс рубля опустится до 80 руб. за доллар. Такая ситуация более вероятна, так как на рубль влияет слишком много факторов, таких, как цены на нефть, которые могут опуститься до 40-42 долларов за баррель, вторая волна коронавируса, санкционные ограничения в отношении России и победа на выборах в США демократа Джо Байдена, пишут Известия.

Как ранее сообщал Капитал страны, Банк России намерен бросить рубль на растерзание санкциям.