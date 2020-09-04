Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
04 СЕН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

04 СЕН, 11:35 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Эксперты дали прогноз по курсу рубля

04.09.2020 10:20
Комментарии
Эксперты дали прогноз по курсу рубля

Рубль может укрепиться до 70 руб. за доллар.

По мнению аналитиков, за три-четыре месяца курс российского рубля может укрепиться и составит 70 руб. за один доллар. Такая ситуация возможна при благоприятных факторах. Однако эксперты больше склоняются к негативному сценарию, при котором курс рубля опустится до 80 руб. за доллар. Такая ситуация более вероятна, так как на рубль влияет слишком много факторов, таких, как цены на нефть, которые могут опуститься до 40-42 долларов за баррель, вторая волна коронавируса, санкционные ограничения в отношении России и победа на выборах в США демократа Джо Байдена, пишут Известия.

Как ранее сообщал Капитал страны, Банк России намерен бросить рубль на растерзание санкциям.

Комментировать (без регистрации)
Минфин прокомментировал информацию о налогах с продаж в интернете
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР

В кольце врагов. Власти загонят Россию в госплан СССР
Экономика

Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям

Набиуллина бросит рубль на растерзание санкциям
Экономика

Госдолг России продали двум таинственным покупателям

Госдолг России продали двум таинственным покупателям
Экономика 1

Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом

Почему продажу вещей на «Авито» нельзя обложить налогом
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения

В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире

В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире

Новости дня

11:20 В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом В России обнаружено более 5 тыс. инфицированных коронавриусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:55 Правительство Германии отрицает фальсификацию отравления Навального Правительство Германии отрицает фальсификацию отравления Навального
03 СЕН, 20:46 Исследование: темная энергия находится в межгалактических пустотах Исследование: темная энергия находится в межгалактических пустотах
03 СЕН, 19:35 В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства В Иерусалиме обнаружен таинственный дворец эпохи библейского царства
03 СЕН, 18:23 Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа
03 СЕН, 17:42 Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
03 СЕН, 16:43 Россия готовится возобновить полеты в Дубай Россия готовится возобновить полеты в Дубай

Узнай, страна!

11:12 В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения В Калужской области дали старт строительству крупного завода гигиенических средств, утроив вложения
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08:02 В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире В Кузбассе начали серийное производство модульного вездехода «на лыжах», не имеющего аналогов в мире
03 СЕН, 11:22 В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии В Нижегородской области создадут 2000 новых рабочих мест в мега-комплексе «зеленой» металлургии
03 СЕН, 10:24 В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей В Уфе построили новую Набережную реки Белой, чтобы предотвратить ущерб от паводка на 13 млрд рублей
03 СЕН, 09:01 На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия На Ставрополье открылся крупнейший на Юге России оптово-розничный рынок продовольствия
02 СЕН, 18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
02 СЕН, 18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
02 СЕН, 17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
02 СЕН, 11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
01 СЕН, 16:35 Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter