Правительство Германии отрицает фальсификацию отравления Навального

Заявление о фальсификации отравления российского оппозиционера не соответствует действительности.

В пресс-службе Правительства Германии прокомментировали заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что Германия сфальсифицировала отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Официальный представитель ведомства отверг все обвинения и подчеркнул, что распространенная Лукашенко информация не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что Германия сфальсифицировала отравление Алексея Навального. Информация, по словам Лукашенко, получена разведкой страны.