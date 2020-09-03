Исследование: темная энергия находится в межгалактических пустотах

Астрономы предлагают новое место для загадочной силы, ускоряющей Вселенную.

По оценкам, темная энергия занимает до 68% известной Вселенной, ускоряя ее расширение. Но есть одна проблема. Никто окончательно не обнаружил темную энергию. Новое исследование, проведенное астрономами из Гавайского университета в Маноа, предсказывает, что таинственная сила находится в компактных объектах, обнаруженных в пустотах между галактиками, которые называются Generic Objects of Dark Energy (GEODE).

Впервые предположение о возможном существовании GEODE было высказано в середине 1960-х годов. Они будут образовываться при коллапсе звездных объектов, которые, по мнению ученых, будут создавать не черные дыры, а эти необычные структуры. Внешнему наблюдателю они выглядят почти как черные дыры, но GEODE будут отличаться тем, что соответствуют уравнениям Эйнштейна для сингулярностей. Они будут состоять из вращающегося слоя вокруг ядра темной энергии.

Новое исследование изучало, как такие GEODE будут перемещаться в космосе. Исследователи пришли к выводу, что на движение влияет вращающийся слой вокруг GEODE. Если слой вращается медленно, GEODE будет группироваться быстрее, чем черные дыры, объясняют ученые. Это связано с необычным фактом, что масса GEODE увеличивается в массе с ростом Вселенной. Если внешний слой GEODE вращается со скоростью, близкой к скорости света, вступает в действие другой эффект, и GEODE будут отталкиваться друг друга.

В научную группу входили Кевин Крокер, Джек Ранбург и Дункан Фарра из Гавайского университета.

«Зависимость от вращения была действительно довольно неожиданной», - сказала Фарра. «Если это подтвердится наблюдениями, это будет совершенно новый класс явлений».

Многие из древних звезд, еще с тех времен, когда возраст Вселенной составлял менее 2% от ее нынешнего возраста, после своей кончины сформировали бы GEODE. Когда эти GEODE поглотили другие звезды и межзвездный газ, они начали быстро вращаться, создавая взаимное отталкивание, которое отталкивало их друг от друга, создавая пустоты между галактиками.

Ученые думают, что их исследование может объяснить, где находится неуловимая темная энергия, оставаясь при этом в соответствии с тем, что мы могли наблюдать в нашей Вселенной. Загадка темной энергии будет решена с помощью математики, поскольку количество древних звезд соответствует количеству древних GEODE, пишет BigThink.

Тем не менее, исследования продолжаются, и астрономы надеются улучшить свои результаты. Крокер подвел итог:

«Теперь, когда у нас есть более четкое представление о том, как уравнения Эйнштейна связывают большое и малое, мы смогли установить контакт с данными из многих сообществ, и начала формироваться связная картина».

Как ранее сообщал Капитал страны, астрономы обнаружили таинственное плазменное облако на краю Солнечной системы с помощью мерцающего квазара.