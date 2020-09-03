Россия и Белоруссия обсудят поставки нефти и газа

Александр Новак отметил важность поддержания долгосрочных и стабильных отношений с Минском по вопросам поставок энергоносителей.

Российский министр энергетики Александр Новак в четверг по итогам переговоров глав правительств России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко сообщил, что Москва и Минск в скором времени обсудят вопросы, связанные с поставками нефти и газа на 2021 и последующие годы. Также он подчеркнул важность выстраивания стабильных и долгосрочных отношений между странами по энергоносителям, пишет Прайм.

Ранее стало известно, что переговоры Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске завершились.