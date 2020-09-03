Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась

Перед переговорами глав российского и белорусского правительства, Михаил Мишустин и Александр Лукашенко провели встречу, которая продлилась около полутора часов.

В четверг, 3 сентября, премьер-министр России Михаил Мишустин и его коллега из Белоруссии Роман Головченко провели переговоры в Минске. Отмечается, что встреча проходила с участием российской и белорусской делегаций, она продлилась около двух часов.

По словам Мишустина, Москва и Минск достигли прогресса по многим вопросам, которые стояли на повестке данных переговоров, включая создание будущего Союзного государства. Также он добавил, что Россия и Белоруссия договорились об оплате по энергоносителям, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что у белорусского лидера Александра Лукашенко имеются доказательства фальсификации дела оппозиционера РФ Алексея Навального.