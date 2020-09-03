Россия готовится возобновить полеты в Дубай

Приобрести билеты можно на официальном портале "Аэрофлота".

Пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова сообщила, что Россия с 11 сентября 2020 года возобновляет рейсы в Дубай. Полеты будут выполняться два раза в неделю: в пятницу и воскресенье, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Напомним, что 31 августа Москва и Минск договорились постепенно возобновить авиарейсы.