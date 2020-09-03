Песков: Кремль не видит оснований для введения санкций против РФ из-за Навального

Дмитрий Песков подчеркнул, что не только Россия, но и страны Европы заинтересованы в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг во время общения с журналистами заявил, что Кремль не видит никаких оснований для введения новых ограничительных мер в отношении России из-за происшествия с радикальным оппозиционером РФ Алексеем Навальным. Он отметил, что Москва "в целом не приемлет санкционный язык".

Также Песков выразил мнение, что призывы некоторых немецких лиц отказаться от энергетического проекта "Северный поток - 2" являются "скорее эмоциональными заявлениями", так как они не приводят конкретных доводов, пишет РБК.

Напомним, что предложения о введении новых санкций против РФ стали поступать после сообщения германской стороны об отравлении Навального веществом из группы "Новичок".

Ранее "Капитал страны" писал, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко есть доказательства фальсификации дела российского оппозиционера.