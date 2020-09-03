Лукашенко: есть доказательства фальсификации дела Навального

Александр Лукашенко пообещал передать Москве запись разговора между Берлином и Варшавой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину, который прибыл в Минск для переговоров с главой республики, что радиоэлектронная военная разведка страны перехватила очень интересный разговор между Берлином и Варшавой. По его словам, из этой беседы следует, что германская сторона намеренно сфальсифицировала отравление главного оппозиционера РФ Алексея Навального. Лукашенко считает, что данный инцидент был организован для того, чтобы Россия не вмешивалась в дела Белоруссии, пишет РИА Новости.

Ранее Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что Навального пытались отравить химической субстанцией из группы "Новичок".