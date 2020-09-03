Титов предлагает продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Правительство России.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьеру России Михаилу Мишустину с просьбой о продлении до конца следующего года мер поддержки бизнеса, принятых в связи с эпидемией коронавируса. Так, речь идет о продлении отсрочки по налогам для МСП, моратория на банкротства и кредитных каникул. Свое предложение Титов обосновал тем, что согласно полученным его командой данным, порядка 67% компаний зафиксировали снижение спроса на товары и услуги. Бизнес-омбудсмен предупредил премьера о серьезном риске снижения экономической активности и увеличения количества банкротств, пишет РБК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал команду налоговой службе взыскать долги по налогам и отложенные платежи в бюджет из-за коронавируса. Планируется, что такая мера сможет пополнить казну на 1 трлн рублей.