Лукашенко провел кадровые перестановки

Своих постов лишились главы КГБ и Совбеза.

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение провести кадровые перестановки в стране. Так, своих должностей лишились глава КГБ и государственный секретарь Совета безопасности. Новым руководителем КГБ назначен Иван Тертель, которого сменил на посту его первый заместитель Валерий Герасимов, а должность главы Совбеза занял Валерий Вакальчук, занимавший пост председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии, пишет ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна смогла избежать украинского сценария развития цветной революции. По его словам, ситуация с протестами в Белоруссии стабилизируется.