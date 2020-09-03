Совфед оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели

Необходимо провести серьезные экономические расчеты.

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев прокомментировал ситуацию с введением в России четырехдневной рабочей недели. По его словам, для того, чтобы серьезно обсуждать данный вопрос, необходимо провести глубокий анализ ситуации и серьезные экономические расчеты. Ведь сокращение рабочих дней может негативно сказаться на экономическом росте и, в итоге, на благосостоянии россиян, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Госдуме одобрили отмену налога на имущество для многодетных семей.