Минфин прокомментировал информацию о налогах с продаж в интернете

Ведомство не будет вводить дополнительных налогов на продажи между физическими лицами на электронных площадках.

В пресс-службе Минфина прокомментировали распространенную в СМИ информацию о том, что ведомство планирует обложить налогом продажи на интернет-площадках, таких, как Авито и Юла. Официальный представитель Минфина заявил, что подобных планов в ведомстве нет. Министерство не собирается вводить налоги на продажи между физическими лицами на электронных площадках. Мало того, подобные планы даже не обсуждаются, пишет РИА Новости.

Ранее Ведомости сообщили, что продавцы будут обязаны уплатить налог в размере 13% при продажах на Авито или Юле.