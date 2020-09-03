Меркель: Навального хотели заставить молчать

Канцлер не сомневается в том, что российского оппозиционера пытались отравить.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сомневается в результатах экспертизы, которые показали, что российского оппозиционера Алексея Навального хотели отравить при помощи яда из группы «Новичок». Теперь, заявила Меркель, Россия должна дать объяснения по ситуации и ответить на неприятные для нее вопросы, пишет РБК.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что власти Германии не направляли России официальной информации по ситуации с Навальным, также не были представлены и результаты экспертизы.