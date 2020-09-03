В России зафиксировано 4995 случаев инфицирования коронавирусом за сутки

Всего в России инфицировано 1009995 человек.

За прошедшие сутки медики выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом на территории России. Из них в Москве врачи зафиксировали 690 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом общее количество зараженных в столице достигло 264374 человек.

Всего в России медики зафиксировали 1009995 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 826935 человек, скончалось 17528.

Ранее Минздрав сообщил, что новую российскую вакцину от коронавируса будут тестировать на москвичах старше 60 лет.