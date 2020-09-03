Россияне будут платить налоги с продаж на Авито и Юле

Продавец обязан будет уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 13%.

Министерство финансов планирует обложить налогом продажи между физическими лицами, которые осуществляются на интернет-платформах, таких, как Авито или Юла. Это, по мнению аналитиков может принести в бюджет России порядка 80 млрд рублей в год. Ставка налога будет установлена в размере 13%, а уплачивать налог будет продавец, пишут Ведомости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Правительство России обрекло на бедность 19,5 млн россиян.