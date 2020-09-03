Россиян пустят в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Премьер России подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с рядом стран.

Россия возобновляет авиасообщение еще с некоторыми странами. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Так, россияне смогут отправиться в Египет (Каир), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай) и Республику Мальдивы (аэропорт Велана). При этом в Каир будут летать три рейса в неделю, в Дубай и на Мальдивы - по два рейса. Также будет увеличено количество авиарейсов в Женеву с одного рейса в неделю до четырех, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия приняла решение восстановить авиасообщение с Белоруссией.