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Как работает самая большая в мире аккумуляторная ферма

02.09.2020 21:09
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Как работает самая большая в мире аккумуляторная ферма

Власти Южной Калифорнии проводят веерные отключения электроэнергии, чтобы удовлетворить высокий спрос на энергию во время сильной жары. Но справиться с ситуацией помогает самая крупная в мире ферма для хранения литий-ионных аккумуляторов.

Продолжающаяся волна тепла в Калифорнии вызвала веерные отключения электроэнергии, в которых некоторые обвиняют возобновляемые источники энергии, которые трудно регулировать без адекватной резервной батареи. Но, сейчас в Сан-Диего начала работу крупнейшая в мире установка резервного питания.

На объекте хранится до 230 мегаватт электроэнергии с планами расширения до 250, что значительно превосходит и ставит новые задачи для аналогичных объектов Tesla в сельской Австралии и других странах мира.

Почему волна тепла так сильно влияет на энергетическую сеть Калифорнии? Каждый раз, когда наступает жара, люди включают кондиционеры, которые являются одними из самых энергоемких приборов на рынке. Когда жары достигает такого уровня, чтобы представлять опасность для здоровья, трудно утверждать, что гражданские лица должны отключать кондиционер, особенно когда люди вынуждены оставаться в своих домах из-за пандемии COVID-19.

Поэтому люди в отдельных домах включают кондиционер, чтобы немного снизить опасную температуру. Это создает чрезмерный спрос на сеть, и для компенсации поставщики электроэнергии часто планируют веерные отключения электроэнергии, чтобы обеспечить, по крайней мере, равномерное лишение доступа к услугам. Вот тут-то и появляется резервная батарея.

«Пиковые часы» потребления электроэнергии летом совпадают с самой жаркой и самой опасной частью дня, когда уже были рекордно высокие температуры. Аккумуляторная батарея накапливает энергию в непиковые периоды и возвращает ее в сеть в часы пик.

Наличие гигантского хранилища энергии, привязанного к сети, может иметь огромное значение, удерживая локальную сеть в течение периода нестабильности, что жизненно важно, например, для больниц. Также, в Южной Калифорнии также есть объекты с водными гравитационными батареями, а когда дело доходит до энергии, чем больше источников и резервов на месте, тем лучше, пишет PopularMechanics.

А в России произошло одно из главных за последние несколько лет событий в атомной энергетике. На Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) состоялся успешный запуск ядерного реактора новейшего энергоблока №6.

Еще больше позитивных новостей о России читайте в рубрике Капитала станы "Узнай, страна!"

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