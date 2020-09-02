Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
02 СЕН, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 СЕН, 21:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Беспрецедентное открытие слияния клеток

02.09.2020 20:30
Комментарии
Беспрецедентное открытие слияния клеток

Исследователи выяснили, как микробные клетки двух разных видов объединяются в гибридные клетки.

Как и люди, бактерии живут вместе сообществами, иногда протягивая руку помощи - а в случае бактерий - один или два метаболита, чтобы помочь своим соседям процветать. Понимание того, как взаимодействуют бактерии, имеет решающее значение для решения растущих проблем, таких как устойчивость к антибиотикам, при которой инфекционные бактерии формируют защиту, препятствуя лекарствам, используемым для борьбы с ними.

Теперь исследователи из Университета Делавэра обнаружили, что бактерии не просто работают вместе. Бактериальные клетки разных видов могут объединяться в уникальные гибридные клетки путем слияния их клеточных стенок и мембран и совместного использования клеточного содержимого, включая белки и рибонуклеиновую кислоту (РНК), молекулы, которые регулируют экспрессию генов и контролируют клеточный метаболизм. Другими словами, организмы обмениваются материалом и при этом теряют часть своей идентичности.

Это беспрецедентное наблюдение может пролить свет на необъяснимые явления, влияющие на здоровье человека, исследования в области энергетики, биотехнологии и многое другое.

Исследовательская группа, возглавляемая Элефтериосом (Терри) Папутсакисом, заведующим кафедрой химической и биомолекулярной инженерии Unidel Eugene Du Pont, изучала взаимодействия между Clostridium ljungdahlii и C. acetobutylicum. Эти виды бактерий работают вместе в синтрофической системе, производя метаболиты, взаимовыгодные для выживания друг друга.

Команда обнаружила, что C. ljungdahlii вторгается в C. acetobutylicum. Эти два организма объединяют клеточные стенки и мембраны и обменивают белки и РНК, чтобы сформировать гибридные клетки, некоторые из которых продолжают делиться и фактически дифференцироваться в характерную программу споруляции.

«Они смешивают свои механизмы, чтобы выжить или обеспечить метаболизм, и это в некотором роде экстраординарно, потому что мы всегда предполагали, что каждый организм имеет свою собственную независимую идентичность и механизмы», - сказал Папутсакис.

Ранее исследователи наблюдали, что бактерии могут обмениваться некоторыми материалами через нанотрубки. Объединение в гибридные клетки было неожиданным.

«Мы впервые показали это на данных бактериях, и это также новый механизм обмена материалами», - сказал Камил Чарубин, докторант в области химической и биомолекулярной инженерии и первый автор работы.

Хотя об этом явлении межвидового слияния микробов сейчас сообщается впервые, оно, вероятно, повсеместно встречается в природе среди многих пар бактерий.

Так почему же бактерии пытаются слиться вместе? Простой ответ вероятен, потому что этот процесс позволяет микробам совместно использовать механизмы, которые увеличивают их шансы на выживание.

Например, некоторые патогенные бактерии - те, которые могут вызывать заболевания - могут заимствовать белки у других устойчивых к антибиотикам бактерий, чтобы укрепить свою сопротивляемость. Некоторые бактерии могут заимствовать механизмы у других, чтобы избежать обнаружения иммунной системой. Это также может помочь объяснить, почему некоторые бактерии трудно культивировать или выращивать для исследований или медицинских диагностических целей. Эти трудно культивируемые бактерии могут сочетаться или работать с другими микроорганизмами и зависеть от их существования вместо того, чтобы расти и размножаться сами по себе, пишет EurekAlert.

«Выводы команды могут повлиять на понимание эволюции биологии, потому что, как только виды бактерий имеют общий механизм, они могут развиваться вместе, а не только по отдельности», - сказал Папутсакис.

Ранее группа исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе сообщила об обнаружении недостающего звена в эволюционной истории белка.

Комментировать (без регистрации)
Потеря слуха может вызвать слабоумие
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия объявила о военных учениях в Белоруссии

Россия объявила о военных учениях в Белоруссии
Экономика

Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций

Навального отравили «Новичком». Рубль рухнул под угрозой санкций
Экономика

Шойгу объявил главным врагом России смартфон

Шойгу объявил главным врагом России смартфон
Политика

«Бери и вдыхай». Подчиненный Путина написал о кокаине

«Бери и вдыхай». Подчиненный Путина написал о кокаине
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей

В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей

В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов

В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов

Новости дня

21:09 Как работает самая большая в мире аккумуляторная ферма Как работает самая большая в мире аккумуляторная ферма
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
19:54 Потеря слуха может вызвать слабоумие Потеря слуха может вызвать слабоумие
18:51 В Кремле ответили на заявление ФРГ об отравлении Навального "Новичком" В Кремле ответили на заявление ФРГ об отравлении Навального "Новичком"
17:17 Власти Германии: Навального отравили веществом из группы "Новичок" Власти Германии: Навального отравили веществом из группы "Новичок"
16:56 Песков: зависимость РФ от нефтегазовых доходов сокращается Песков: зависимость РФ от нефтегазовых доходов сокращается
16:05 Евросоюз отказался открывать границы для России и США Евросоюз отказался открывать границы для России и США
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
14:43 Лавров: в Белоруссии работают около 200 украинских экстремистов Лавров: в Белоруссии работают около 200 украинских экстремистов

Узнай, страна!

18:19 В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей В Петербурге спустили на воду первый траулер-процессор серии судов общей стоимостью 38,4 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18:01 В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов В Томске начали серийное производство систем управления для первых в мире беспилотных комбайнов
17:39 В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища В Калининграде открыли первую очередь нового филиала Нахимовского военно-морского училища
11:02 Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии" Елена Медведева: восстановление экономики ЕС пройдет на основе "зеленой стратегии"
01 СЕН, 16:35 Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации
01 СЕН, 13:50 В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
01 СЕН, 13:10 В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
01 СЕН, 12:37 На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке
31 АВГ, 17:15 В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес
31 АВГ, 16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии? ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter