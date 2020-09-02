Потеря слуха может вызвать слабоумие

Исследователи обсуждают новую теорию о том, как потеря слуха может вызвать деменцию, и что устранение нарушения слуха может помочь предотвратить это состояние.

Согласно опубликованному в журнале Neuron отчету, группа исследователей из Университета Ньюкасла в Великобритании предложила новую теорию о том, как потеря слуха может вызвать деменцию и что устранение нарушения слуха может помочь предотвратить это состояние.

«Задача заключалась в том, чтобы объяснить, как заболевание уха может привести к дегенеративным нарушениям в мозге», - сказал в пресс-релизе автор исследования Тим Гриффитс, профессор факультета медицинских наук Университета Ньюкасла.

Обнаружение связи между слухом и деменцией имеет решающее значение, пишут авторы.

«Хотя трудно, если не невозможно, исправить деградацию коры головного мозга, потеря слуха широко поддается лечению с помощью слуховых аппаратов или кохлеарных имплантатов. Таким образом, понимание механизмов, связывающих эти два аспекта, может иметь огромное значение для общественного здравоохранения», - говорит Гриффитс.

Исследователи рассмотрели объяснения того, как изменения активности мозга из-за потери слуха человека могут вызывать повышенный уровень аномальных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, что приводит к нейродегенеративному состоянию, связанному с потерей памяти. Исследователи рассмотрели три ключевых аспекта: отсутствие звука, ведущее к усыханию мозга; первопричина потери слуха и деменции; и ресурсы мозга становятся недоступными для выполнения других задач, потому что им приходится компенсировать потерю слуха.

Согласно исследованию, команда также предложила новый подход в отношении потери слуха и памяти, который сосредоточен на центрах памяти в височной доле мозга. Согласно сообщению об исследовании, эксперты недавно обнаружили, что височная доля связана не только с долговременной памятью на события и места, но и с кратковременным хранением и обработкой слуховой информации.

«Мы предлагаем новую теорию, основанную на том, как мы используем то, что обычно считается системой памяти в мозгу, когда нам трудно слушать в реальных условиях», - продолжает Гриффитс.

«Эта система памяти, участвующая в трудном слушании, является наиболее частой причиной возникновения болезни Альцгеймера», - сказал соавтор доктор Уилл Седли, член факультета медицинских наук Университета Ньюкасла. «Мы предполагаем, что измененная активность системы памяти, вызванная потерей слуха и болезнью Альцгеймера, запускает друг друга».

Авторы заявили в своем отчете, что эпидемиологические исследования показали, что потеря слуха в среднем возрасте является «независимым фактором риска деменции» и, по оценкам, составляет 9% из 47 миллионов случаев во всем мире.

Группа экспертов разработала теорию, связывающую потерю слуха с деменцией, обобщив результаты различных исследований на людях и животных моделях, рекомендуя дальнейшие исследования для изучения этой новой теории, пишет FoxNews.

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