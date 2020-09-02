В Кремле ответили на заявление ФРГ об отравлении Навального "Новичком"

Дмитрий Песков рассказал, что Москва не получала информацию со стороны Берлина об отравлении Алексея Навального веществом типа "Новичок".

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что правительство ФРГ не проинформировало Кремль о результатах обследования радикального оппозиционера России Алексея Навального. По его словам, Берлин не предоставил Москве новых официальных данных об отравлении россиянина ядом, относящегося к той же группе веществ, что и "Новичок", пишут "Известия".

Напомним, что немецкие специалисты обнаружили в крови оппозиционера следы яда группы "Новичок".