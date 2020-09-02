Власти Германии: Навального отравили веществом из группы "Новичок"

Немецкий МИД планирует вызвать посла России в связи с новыми данными об инциденте с Алексеем Навальным.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт рассказал журналистам, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". По его словам, следы данного яда в организме гражданина России обнаружила специальная лаборатория Бундесвера. Он подчеркнул, что немецкое правительство "решительным образом осуждает это нападение". Также Зайберт добавил, что МИД Германии в обязательном порядке проинформирует посла России о результатах токсикологического анализа проб, взятых у Навального, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что немецкая прокуратура не считает дело главного оппозиционера РФ "особым случаем".