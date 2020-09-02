Песков: зависимость РФ от нефтегазовых доходов сокращается

Дмитрий Песков напомнил, что ранее президент России отмечал параллельное развитие современных технологий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что зависимость Российской Федерации от нефтегазовых доходов постепенно сокращается. Также он отметил, что это происходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, однако в этом вопросе в течение 10-15 лет наблюдается положительная динамика, пишет РИА Новости.

Напомним, что во вторник, 1 сентября, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не может являться "страной-бензоколонкой", потому что относится к государствам, у которых есть инновационные технологии.