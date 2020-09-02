Евросоюз отказался открывать границы для России и США

На территорию ЕС смогут въехать граждане Канады, Уругвая, Грузии, Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Туниса и Руанды.

Послы 27 стран, входящих в Евросоюз, решили не менять список из 10 государств, с которыми ЕС разрешил возобновить международное авиасообщение. Таким образом, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки снова не попали в этот перечь. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на европейский дипломатический источник.

Напомним, что Европейский Союз открыл свои внешние границы для Канады, Грузии, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Уругвая, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Руанды, поскольку эти страны соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим критериям.

Ранее "Капитал страны" писал, что власти Греции разрешили гражданам РФ "контролируемый въезд" в страну начиная с 7 сентября.